"Non mi arrendo alla malattia". Prof studia un protocollo per l’artrosi degenerativa

Oltre 50mila copie vendute in Italia per la rivista Salute 33 con un focus sugli studi condotti dal ricercatore cesenate Andrea Foschini, a cui si aggiunge il riconoscimento del segretario generale del Presidente della Repubblica. Foschini, 30 anni, professore di scienze motorie all’Itt Pascal Comandini di Cesena, ha inviato una ricerca scientifica da lui condotta, al Presidente della Repubblica Sergio Mattaralla, e la risposta non si è fatta attendere. "La lettera, firmata dal Capo del Servizio – dice Foschini - comunica che la Presidenza ha ritenuto il mio studio di notevole interesse per la comunità scientifica e sanitaria, decidendo di inoltrarlo per valutazione approfondita al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità e agli Assessorati regionali competenti di Toscana ed Emilia-Romagna".

La storia di Andrea Foschini, comincia molto tempo fa, con una brutta malattia. A 4 anni, Andrea (ospite in un orfanotrofio in Bulgaria in un ambiente con condizioni igieniche non idonee e malsane) viene adottato da una famiglia italiana. In Italia si trova molto bene ed è circondato da amore. La diagnosi della malattia arriva purtroppo all’età di 19 anni: ‘artrosi degenerativa’. "Ero in quinta superiore – spiega Andrea – e ho cominciato ad avere problemi alla masticazione, tanto che si è bloccata. I medici hanno diagnosticato una forma rara di artrosi e sono stato preso in cura all’ospedale di Pisa. Ho subìto sette interventi facciali. La malattia non mi ha impedito di lavorare e di laurearmi. Ora sono docente all’Iti e spiego ai ragazzi che anche se ci sono delle patologie non bisogna arrendersi".

Negli ultimi anni Foschini ha affrontato un lungo percorso clinico per la complessa patologia di artrosi, che lo ha spinto a dedicarsi con determinazione alla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche. "La soluzione da me proposta e presa in esame dai medici, parte da una visione più ampia: il mondo dello sport. Nel mondo dello sport, i millimetri contano e i secondi decidono le carriere, e anche la più piccola lesione può fare la differenza. Oggi una delle rivoluzioni più silenziose, parla la lingua del sangue. Si chiama Platelet Rich Plasma, una delle frontiere più promettenti della medicina rigenerativa. Il trattamento si basa sull’utilizzo del proprio sangue, prelevato e iniettato nei tessuti danneggiati. Il Prp ha conquistato atleti di ogni disciplina. Cosa dobbiamo aspettarci? Il potenziale ancora inespresso del Prp aiuterebbe la ricerca in continua evoluzione. Si stanno affinando le tecniche per accompagnarlo ad altre terapie rigenerative, come le cellule mesenchimali o l’acido ialuronico. Cercavo qualcosa che potesse funzionare su di me, ma purtroppo sono stato stato sottoposto a troppi interventi facciali e non sarebbe più possibile agire con il Prp, data la presenza di titanio nel mio viso. Ma il reparto di medicina maxillofacciale dell’ospedale di Pisa, e i chirurghi Gian Mauro Liberatore e Carlo Bruno Brevi stanno sperimentando un protocollo ad hoc sulla mia ricerca".

A settembre Andrea ha scritto l’articolo sulla rivista Salute 33, e ha illustrato le prospettive cliniche del protocollo Prp applicato ai disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare (Atm). Ha inviato copia cartacea al Presidente della Repubblica, e ha ricevuto comunicazione ufficiale del Segretario Generale il 6 ottobre. "Un gesto che testimonia attenzione e sensibilità da parte delle istituzioni verso la ricerca indipendente. Il mio obiettivo resta quello di contribuire, con serietà scientifica e spirito costruttivo, a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da gravi disfunzioni dell’atm, promuovendo la ricerca" conclude Andrea.