Non passa il bus, scolari a piedi: "Lasciati per strada alla fermata. Per i nostri figli mattinata persa"

È stato un ritorno dalle vacanze complesso per il trasporto pubblico scolastico e in particolare per i suoi giovani utenti.

In questi giorni sono in effetti arrivate diverse segnalazioni da parte di famiglie che hanno dovuto fare i conti con disagi e disservizi. L’ultima testimonianza è arrivata ieri e riguarda una tratta coperta da una compagnia privata nell’ambito di un accordo sottoscritto col Comune di Cesenatico e che è costata un’assenza forzata da scuola a un nutrito gruppo di studenti che abitano nella zona di Sala.

"Come ogni mattina – racconta un genitore – abbiamo accompagnato nostro figlio alla fermata. Il bus si ferma nel centro di Sala alle 7.55, dopo di che prosegue verso Cesenatico, per far scendere studentesse e studenti nelle vicinanze della scuola media Arfelli intorno alle 8.15, ampiamente in tempo per le lezioni che cominciano alle 8.30. Abbiamo firmato tutte le autorizzazioni necessarie per consentire a nostro figlio di salire autonomamente sul bus, perché noi per impegni lavorativi dobbiamo immediatamente proseguire la strada". Il ragazzo, come molti suoi coetanei, ieri è però rimasto a piedi. "Il bus non è passato e dopo una lunga attesa i presenti si sono resi conto che evidentemente c’era stato un problema. Qualcuno, col telefono cellulare, è riuscito ad avvisare i genitori, ma nostro figlio, come altri ragazzi, il telefono non ce l’ha e dunque si è trovato solo, a Sala, senza poter nemmeno tornare a casa".

Il gruppo rimasto invano alla fermata ha così deciso di ripiegare in un bar, per ingannare il tempo fino al termine della mattina, quando tutti si sono fatti ritrovare alla fermata del mezzo pubblico, dove hanno ritrovato i genitori. "La cosa peggiore - continua la lamentela - non è relativa al disservizio in quanto tale: in tre anni di scuola non era mai capitato. Però stiamo parlando di ragazzini che si sono visti costretti a trascorrere ore da soli, senza che i genitori sapessero nulla. Noi li credevamo a scuola e invece erano in strada. A pensarci a posteriori, c’è da tirare un grosso sospiro di sollievo, visto che alla fine è andato tutto bene. Però quando abbiamo sottoscritto l’abbonamento abbiamo fornito tutti i nostri recapiti: sarebbe stato doveroso contattarci".

Dalla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, sono arrivate anche altre segnalazioni (che riguardavano sia tratte urbane cesenati, sia collegamenti verso la riviera) da parte di genitori che, questa volta in relazione ai bus di Start, hanno lamentato disagi legati al sovraffollamento e a qualche corsa saltata. Da Start la risposta non si è fatta attendere: "Effettuiamo monitoraggi su riscontri oggettivi e sul tema dell’affollamento dei mezzi, la situazione ci pare sotto controllo. La nostra strumentazione ci consente di quantificare l’esatto numero di persone a bordo. Quello che però a volte incide negativamente è l’impatto visivo: magari gruppi di ragazzi si fermano tutti in uno spazio ristretto, dando l’idea di un ‘tappo’ che in realtà non c’è. In relazione alle corse saltate invece, abbiamo avuto qualche problema legato alle malattie degli autisti e abbiamo rimodulato alcune corse, lasciando però sempre intatte quelle negli orari di punta, per gli studenti e i pendolari".