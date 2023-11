"Non possiamo certo lavorare sottocosto"

Ad Aiop aderiscono sia le due cliniche private di Forlì (Villa Igea e Villa Serena) che le due case di cura cesenati, ossia la Malatesta Novello e la S.Lorenzino, di cui è amministratore unico il dottor Raffaele Bisulli. "Noi strutture cesenati - rivela Bisulli - abbiamo scritto alla Regione comunicando che non siamo in grado con le tariffe che ci prospettano di assicurare lo standard delle prestazione convenzionate fornite l’anno passato. Non possono farci lavorare sottocosto". "Già ora - dice Bisulli - le tariffe ci portano a non quadrare i conti. Faccio un esempio, l’endoscopia in convenzione è già in perdita. Necessita infatti dell’utilizzo di attrezzature delicate che vanno sottoposte a manutenzione costante con costi notevoli. Prima, alcune altre tariffe, come quelle radiologiche, compensavano un po’ questo onere e ci accontentavamo benché evidenziassimo all’Asl come non fosse opportuno che ci chiedessero tante endoscopie, che accrescevano il nostro deficit". "Ora - evidenzia il dottor Bisulli - il fatto che la Regione applichi un taglio, che si aggira sul 30 per cento soprattutto per la diagnostica per immagini, oltretutto in base a tariffe che dovrebbero essere solo di riferimento, ci mette in seria difficoltà".

L’abbraccio tra pubblico e privato convenzionato, peraltro, è assai stretto: oltre il 95 per cento dei ricoveri nel privato è in convenzione. E le tariffe, almeno per il momento, non sono in revisione. Per l’attività ambulatoriale, invece, è intorno al 50 per cento. "La sanità privata convenzionata - evidenzia Raffaele Bisulli - è parte integrante del sistema sanitario nazionale. L’una non vive senza l’altra. Che non va confusa con la sanità privata dove ogni prestazione è a pagamento. Anche da noi c’è un’attività a pagamento, ma è minima".

e.g.