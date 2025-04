"Non possiamo limitarci all’indignazione: ascoltiamo i giovani"

Una ferma condanna per il ferimento del 15enne viene espressa da Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia e Michele Pascarella, segretario cittadino di Forza Italia. "Un fatto gravissimo – affermano – che lascia sgomenti non solo per la sua dinamica, ma soprattutto perché avvenuto in un luogo che dovrebbe essere presidio di crescita, educazione e sicurezza". Ma non ci si può limitare all’indignazione: " È nostro dovere come istituzioni e, ancor prima, come adulti, chiederci che cosa ci stiano dicendo i nostri ragazzi. Dobbiamo ricostruire un legame autentico tra il mondo adulto e le giovani generazioni. Serve ascolto, presenza, capacità di entrare nel loro universo senza giudizio, per cogliere i segnali prima che diventino violenza".