Non si ferma all’alt, 53enne inseguito e denunciato

Domenica pomeriggio a Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, ha intimato l’alt a un motociclo che era in marcia lungo la via Emilia con a bordo due persone. Il conducente, anziché fermarsi, ha proseguito accelerando per sottrarsi ai controlli. Ne è nato un inseguimento a sirene spiegate che ha coinvolto anche una seconda pattuglia della polizia locale, fatta convergere sul posto. Dopo alcuni minuti gli agenti hanno bloccato la coppia in fuga, identificata in un uomo di 53 anni, residente in zona, conosciuto, e una donna straniera di 48 sua convivente. In quel frangente, però, l’uomo ha rivolto frasi minacciose agli agenti. I due sono stati accompagnati negli uffici del comando della polizia locale.

L’uomo era sprovvisto di patente, perchè revocata, e il veicolo era privo di assicurazione e di revisione. Gli agenti hanno proceduto alla denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, quindi al sequestro del motociclo ed alla contestazione di varie violazioni al codice della strada per un totale di circa 10mila euro di sanzioni. Nel vano portaoggetti della moto c’era un manganello che è stato sequestrato, e pertanto l’uomo è stato anche denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

e. p.