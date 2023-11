Non si ferma all’alt dei carabinieri: inseguito, fermato e denunciato

Tensione fra le 22.30 e le 24 di giovedì sera nel centro di Cesena. Un’auto guidata da un trentenne cesenate non si è fermata all’alt di una pattuglia dei carabinieri ed è iniziato un lungo inseguimento che ha allarmato non poco gli automobilisti che si sono trovati sulla traiettoria del fuggitivo. Sono stati lunghi momenti di paura anche se l’incolumità delle persone non è mai stata messa in pericolo. Poi gli uomini dell’Arma sono riusciti e fermarlo e a bloccarlo. Lo hanno identificato e denunciato anche perchè durante gli accertamenti è stato appurato che era privo di patente di guida e la sua auto posta sotto sequestro. L’uomo, residente in città è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.