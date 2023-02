Non si ferma all’alt e fugge: arrestato, condannato e liberato

Inseguimento rocambolesco lunedì sera terminato con l’arresto in flagranza di un 37enne di origine italiana da parte degli agenti della polizia di stato. L’uomo, dopo il processo per direttissima, è stato rimesso in libertà dal giudice. Il 37enne lunedì sera guidava la propria auto in forte stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti e, alla vista di una volante del commissariato, invece di rallentare la propria corsa, spingeva il piede sull’acceleratore e si dava alla fuga. I poliziotti hanno invitato il conducente a fermarsi, ma l’uomo, ha incrementato ulteriormente la propria corsa senza rispettare le norme sulla circolazione stradale e adottando una condotta di guida pericolosa.

Una folle corsa iniziata in via Valsugana e terminata in via Ferrara, dove il conducente ha sbandato e ha urtato violentemente contro un palo della luce, per poi andare a sbattere contro due veicoli in sosta. Fortunatamente il 37enne è uscito illeso dallo scontro, ma non si è arreso ai controlli. Ha provato nuovamente a sottrarsi, mentre gli agenti gli intimavano di fermarsi senza che questi accennasse a collaborare nè ad estrarre le mani dalla tasca di modo tale da dimostrare di non essere armato. I due poliziotti si sono visti quindi costretti ad estrarre il Taser, alla vista del quale il conducente si è convinto ad alzare le mani e a collaborare. Il fermato, che era in evidente stato di alterazione per uso di alcool e sostanze stupefacenti, è stato immediatamente identificato e ammanettato, dato l’atteggiamento aggressivo che continuava ad avere nei confronti degli agenti.

Portato al pronto soccorso da un’ambulanza del 118 è stato medicato per le ferite riportate al labbro a seguito dello scontro con i veicoli in sosta, e sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici che risultavano positivi. Davano esito positivo anche le perquisizioni all’auto e in casa del 37enne. Sia nell’automobile che nell’abitazione sono state ritrovate sostanze stupefacenti: marijuana e hashish. L’uomo senza precedenti penali, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale (essendosi dato alla fuga nel tentativo di sottrarsi ai controlli di polizia) e denunciato per violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti.

Al processo per direttissima, nell’aula del tribunale di Forlì, ha optato per il rito abbreviato ed è stato rimesso in libertà.