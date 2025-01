Non si ferma all’alt, polizia costretta ad inseguirlo

Gran lavoro per la Polizia locale di Gatteo. A Gatteo Mare ha fermato una persona che gironzolava a piedi e destava sospetti. Si tratta di un 40enne straniero residente in Toscana. Lo hanno controllato e hanno scoperto che era sotto l’effetto di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga. Un uomo di 60 anni stava transitando lungo la provinciale 10 Cagnona alla guida di una Jeep Renegade e all’alt degli agenti delle polizie locali di Gatteo e San Mauro Pascoli che stavano collaborando insieme, non si è fermato e lo hanno inseguito. E’ stato bloccato e la decisione dell’importo della sanzione spetterà alla Prefettura. A Sant’Angelo di Gatteo è stato fermato un camion con tre uomini a bordo. Il mezzo era senza assicurazione, l’autista sanzionato e il camion posto sotto sequestro. Un 35enne della zona guidava usando il telefonino: sanzione e due settimane di sospensione della patente.