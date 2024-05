"Non si può avere il timore di tornare a casa la sera"

SAVIGNANO

di Ermanno Pasolini

Presentata a Savignano sul Rubicone nella sala Galeffi del Comune la lista della Lega che affianca Lorenzo Sarti candidato sindaco del centrodestra. Sono: Veniero Pasolini agente di assicurazioni, Patrizia Acini pensionata, Sauro Teodorani dipendente della Confartigianato, Giuseppe Giorgetti impiegato, Marco Montanari agente di commercio, Claudio Mengoni carrellista, Giovanni Arcangeli pensionato, Carmen Mazzali pensionata, Alessandro Neri operaio, Umberto Salvatore dipendente del Ministero della Giustizia, Stefania Donnini impiegata, Fabio Magnani imprenditore agricolo, Erica Mazzotti impiegata, Gioacchino De Pasquale dipendente del Ministero della Giustizia, Graziella Stacchini pensionata, Andreana Dettori casalinga. Ha detto Veniero Pasolini: "Sosteniamo Lorenzo Sarti con convinzione e il suo programma è condiviso da tutti. Corriamo naturalmente per vincere e non mettiamo in dubbio la vittoria. Non ci interessa entrare in polemica con gli altri candidati e con i loro programmi. Noi vogliamo che la gente si senta orgogliosa di essere savignanese. Abbiamo candidati di diverse attività con una fascia di età non anziana. Si parla sempre di giovani, ma i grossi problemi li hanno gli anziani".

Il segretario provinciale Enrico Sirotti Gaudenzi: "Sono fiducioso della vittoria. In questa lista ci sono persone competenti e delle quali ci si può fidare". Patrizia Acini consigliere comunale uscente: "In questi cinque anni abbiamo avuto il grande supporto dei nostri rappresentanti regionali e quando sono stata nominata capogruppo ho incontrato l’onorevole Riccardo Molinari che mi ha dato preziosi consigli. Siamo con Sarti perchè vogliamo scardinare questo sistema della sinistra che ci opprime da 70 anni". Ha continuato Sauro Teodorani pure lui consigliere comunale uscente: "In questi cinque anni seduti in consiglio comunale abbiamo fatto una esperienza utile nella speranza che nei prossimi cinque anni si possa mettere a frutto con gli altri partiti e con Lorenzo Sarti alla guida di Savignano". Il candidato sindaco Lorenzo Sarti ha ringraziato per la collaborazione nella stesura del programma con i problemi del territorio e della città.

Ha concluso Jacopo Morrone: "L’importante è rompere il sistema di governo della sinistra. A Savignano hanno paura di perdere perchè il degrado della città è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un candidato sindaco che sta creando entusiasmo, che ha capacità, un ragazzo giovane che si mette in gioco e va premiato. Basta con l’abbandono del commercio in centro e basta di continuare a creare dei supermercati. Infine la sicurezza. Non si può avere il timore di uscire la sera. Occore tornare a essere sicuri a casa nostra".