Non solo Agorà Festival. Anteprima con incontri, letture e firmacopie in librerie, bar e locali

Il già intenso programma di Agorà Festival, l’iniziativa organizzata dagli Editori Laterza e promossa dal Comune di Cesena, nell’ambito di Forlì-Cesena per la Cultura 2028, che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre, avrà un prologo con ‘Agorà Off’. Da venerdì 17 a lunedì 27 ottobre 2025, con tappe in librerie, bar culturali, la Biblioteca Malatestiana e spazi civici che diventano scenari per letture, incontri con autori, firmacopie. Un laboratorio culturale diffuso, che parla con voce molteplice e attraversa la città. Lettori, associazioni, studenti, famiglie: un invito aperto a tutti per partecipare, scoprire, interrogarsi.

L’apertura il 17 ottobre con Vittorio Severi che presenta il lascito culturale di Andrea Canevaro, pedagogista di fama internazionale, seguito dalla giornalista Paola Jacobbi che racconta la vita di Luisa Spagnoli, figura femminile innovativa e controcorrente. Sempre il 17, Gianluca Liardo presenta il suo romanzo che intreccia folklore e mistero. Il 18 ottobre Mauro Mogliani affronta il tema del Parkinson trasformato in personaggio narrativo. Il 19 ottobre Daniele Colasuonno racconta il calcio come metafora di vita, mentre Chiara Moscardelli analizza la solitudine femminile nella narrativa contemporanea. Francesca Magnanti e altri esperti discutono l’importanza della lettura facilitata per l’inclusività. Il 21 ottobre Taryn Di Ventura e Nicole Poggi dialogano su maternità e lavoro, mentre il 22 ottobre Laura Gramuglia propone una riflessione critica sul matrimonio, arricchita da musica dal vivo. Carol Rinaldini esplora la bellezza come linguaggio e identità. Il 23 ottobre la proiezione del documentario ‘Harga Rue de la Mort’ di Elena Beninati, con dibattito sui diritti umani e l’intercultura. Il programma si chiude il 27 ottobre con Anna Foa che, in un incontro rivolto alle scuole, affronta il complesso tema del conflitto israelo-palestinese e le sue implicazioni contemporanee.

Per conoscere e approfondire il programma visita il sito di CesenaCultura: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/agora-off. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

I luoghi che ospiteranno gli eventi inseriti nella programmazione di ‘Agorà Off’ sono Viale dei Ciliegi 17 (corte Dandini, 24), Bar Al Roma (corso Giuseppe Garibaldi, 6), Libreria Mondadori Bookstore (viale Carducci, 27), Biblioteca Malatestiana (piazza Maurizio Bufalini, 1), Libreria Albizzi (via Righi, 1), Librerie Coop Cesena (Centro Commerciale Lungosavio in via Arturo Carlo Jemolo, 110), Studio Colore Carol (via Fra Michelino, 15), Libreria Giunti al Punto di Cesena (piazza Giovanni Paolo II), Libreria Ubik Cesena (piazza del Popolo, 25), I Libri di Elena (corso Mazzini, interno Corte Piero della Francesca, 59), palazzo del Ridotto (piazza Almerici, 12).