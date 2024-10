Non solo bar e ristoranti. Nuova agenzia immobiliare

A Cesenatico oggi si inaugura una nuova grande agenzia immobiliare. È stata realizzata in viale Trento, dove c’era il My’s e prima ancora il Moma. Già questa è una notizia, perchè in un territorio, quello romagnolo, dove ogni giorno chiudono negozi e aziende che poi vengono trasformati in bar e ristoranti, ha attirato molto interesse la chiusura di un pubblico esercizio per far posto ad un’agenzia immobiliare. L’idea è dell’imprenditore Giovanni Torelli, il quale in passato è stato un agente pubblicitario e direttore del periodico ’Il Boom affari Cesena’, per poi fare esperienze nel settore immobiliare come costruttore. Oggi Torelli vuole mettere a frutto queste sue esperienze, portando un progetto nuovo, centrato su idee innovative ed il "metodo Torelli".

La nuova agenzia occupa una decine di persone, fra agenti immobiliari che lavorano in team, collaboratori ed addetti alla reception. L’agenzia al suo interno ha diversi uffici, una sala riunioni e uno spazio con tecnologia multimediale per consentire di visionare gli immobili in tutti gli aspetti. Come base di partenza la Torelli Agenzia Immobiliare ha una rubrica di oltre 700 clienti ed altrettanti immobili in compravendita, fra appartamenti, ville, alberghi, ristoranti, negozi, terreni ed altre attività commerciali. La struttura segue i clienti in tutto e offre un servizio all inclusive, mettendo a disposizione studi ed uffici tecnici, imprese edili per eventuali lavori di ristrutturazione, studi notarili ed un broker per curare al meglio l’aspetto finanziario e l’accensione di mutui.

Il personale si occupa inoltre di tutti i tipi di documentazioni edilizie ed urbanistiche a 360 gradi e dei percorsi per le sanatorie. Un altro aspetto interessante è il "metodo Torelli", che di fatto porta in riviera un nuovo modo di seguire i potenziali acquirenti degli immobili, ispirandosi agli "open house" organizzati nelle agenzie degli Stati Uniti ed in altre nazioni. Solitamente gli agenti immobiliari portano uno alla volta i clienti interessati a fare visite ad un immobile. Giovanni Torelli ed il suo team effettuano invece una preselezione delle persone interessate ad un acquistare un immobile e glielo fanno visitare in un unico giorno, dopodiché contattano coloro che hanno effettuato la visita. Da un’ampia statistica, con questo metodo si garantisce al proprietario di vendere al prezzo da lui voluto o ad un prezzo ancora più alto, nel 29 percento dei casi, che è una percentuale alta. L’inaugurazione, oggi, dalle 17 alle 20, è aperta a tutti.

Giacomo Mascellani