Non solo cose del passato, la storia di tre amiche nella Mostrascambio

I visitatori della Mostrascambio che oggi e domani andranno in giro a rovistare sui banchi carichi di oggetti del passato potranno anche visitare, in via Don Minzoni, il ’Vanna Vintage Garden’, un mercatino situato all’interno di un giardinetto privato con tanto di salottino dove le persone possono fermarsi per conversare, ascoltare musica e ovviamente anche dare un’occhiata ai tantissimi capi di abbigliamento provenienti dagli armadi di tre amiche.

La cosa fin qui non ha nulla di eccezionale, se non fosse che c’è una bella storia dietro a quelle tre amiche, che già in passato si divertivano nei giorni della Mostrascambio.

Erano tre amiche molto unite che avevano le figlie della stessa età, pure amiche inseparabili.

"Purtroppo – racconta Barbara – una di noi improvvisamente è venuta a mancare, superfluo dire che il nostro dolore è stato profondissimo. Per dare un idea del nostro legame, a volte andiamo ancora a prendere il caffè (cosa che facevamo insieme) al cimitero da lei. La bella storia del mercatino di via Don Minzoni pareva finita, poi un giorno il marito e la sorella ci chiesero se ce la sentivamo di continuare a partecipare alla Mostrascambio così come quando lei era con noi. La richiesta ci ha commosso e onorate, e così è nato ’Vanna Vintage Garden’ che portiamo avanti con passione per divertirci e per offrire nuove opportunità ad abiti e oggetti provenienti dai nostri armadi che abbiamo amato".

Vincenzo D’Altri