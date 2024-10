Non solo jazz, weekend in musica al Noi

Sul lungomare di Cesenatico entra nel vivo la rassegna di musica dal vivo organizzata dal Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Domani sera, alle 22, sul palco si esibirà dal vivo il Rossella Cappadone Quartet in "Brasilian Journey". La proposta è di un incontro tra jazz e musica brasiliana, dove le melodie si fondono con ritmi vibranti e armonie raffinate. Rossella Cappadone, cantante e chitarrista, crea un legame profondo con il repertorio brasiliano, arricchito da sfumature latin-jazz che danno vita a interpretazioni originali e coinvolgenti. Al suo fianco si esibiranno Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria, per un dialogo musicale intenso e spontaneo, mescolando improvvisazione e interplay raffinato. In ogni brano, il quartetto esplora un universo sonoro in cui il calore del sud del mondo si incontra con l’eleganza del jazz, creando atmosfere uniche e suggestive. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci.

La rassegna al Noi Lounge Music Club proseguirà sabato, sempre alle 22, con il concerto di JJ Vianello e la sua band degli Intoccabili, con special guest Bengi Benati dei Ridillo. Sarà l’occasione per vedere dal vivo due artisti da palcoscenico, le cui esibizioni, singolarmente, non sono nuove sul palcoscenico del lungomare di Cesenatico, ma questa volta il tutto accadrà durante la stessa serata. E grazie alla super band degli Intoccabili, adrenalina, divertimento, entusiasmo e coinvolgimento sono assicurati. L’ingresso per assistere a questo spettacolo costa 23 euro inclusa una consumazione.

Domenica pomeriggio, a partire dalle 17, si terrà invece un appuntamento della rassegna pomeridiana dal titolo KaraOcktel, con i Montefiori Cocktail che invitano il pubblico a salire sul palco e cantare le canzoni preferite. È un format innovativo, per divertirsi assieme ad un duo romagnolo, icona di quello che è stato definito il movimento musicale Lounge internazionale. Grandi ispiratori di exotique nell’anno della sua nascita nel 2001, i Montefiori Cocktail da allora rimangono il riferimento indiscusso per tutto ciò che ha quel gusto exotico, tipicamente italiano capace di affollare i club di tutto il mondo da più di vent’anni.

Giacomo Mascellani