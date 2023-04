Non solo la corsa rosa, al via anche il ’Giro-E’

di Ermanno Pasolini

San Mauro Pascoli si appresta a ospitare il passaggio del Giro d’Italia e a essere città di partenza della competizione ciclistica ’Giro-E’, la gara che ripercorre in modalità e-bike le tappe della più famosa corsa rosa. Il doppio evento sportivo (Giro d’Italia e Giro-E) si terrà domenica 14 maggio quando da San Mauro partirà una tappa del Giro-E e si terrà il passaggio del Giro d’Italia che parte da Savignano sul Rubicone per raggiungere Cesena. Organizzata da Rcs Sport in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli, la partenza delle E-Bike è inserita tra le 20 tappe da 100 km dedicate a biciclette con pedalata assistita omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25kmh.

Il gruppo Rcs, lo stesso che organizza il Giro d’Italia, promuove nelle stesse aree della corsa rosa una competizione E-bike per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare il pubblico sulle tematiche relative alla salvaguardia ambientale.

Hanno detto la sindaca Luciana Garbuglia e gli assessori Stefania Presti e Tiziano Bianchini: "San Mauro Pascoli ha dato la propria disponibilità ad aderire alla competizione perché si riconosce in linea con i valori fondanti del Giro-E, promosso da Rcs Sport.

Nella tappa San Mauro Pascoli-Cesena ci saranno 20 squadre, compresa una locale, e in quei giorni in città si prevedono oltre 400 ospiti tra giornalisti, atleti, staff e amanti dello sport. Non sarà soltanto una giornata di ciclismo, ma anche un’opportunità di crescita e di marketing territoriale, nonchè di turismo. È per noi motivo di orgoglio poter ospitare una tappa di un giro così prestigioso e carico di significato. Ringrazio tutti coloro che stanno allestendo un corposo programma di attività per diffondere i valori dello sport e della sostenibilità ambientale. San Mauro Pascoli dimostra di essere luogo ideale per i grandi eventi, che possono e devono diventare un’occasione di crescita, di sviluppo e di promozione".

Alla presentazione era presente Kevin Zannoni di San Mauro Pascoli, due volte campione italiano di Moto3, che per il terzo anno gareggerà nel mondiale Moto E. Queste le strade interessate dal percorso di gara: la corsa parte da Savignano sul Rubicone e dopo aver percorso un lungo tratto della via Emilia, si immette su via Alberazzo e nel Comune di San Mauro Pascoli interesserà le vie Rio Salto I, Tognacci, Roma, via Matteotti – via XX Settembre – via Arno – via Cagnona (tratto da rotatoria della Cavallina alla rotatoria con via San Giuseppe).

Info: Polizia Locale 0541.936001, Comune 0541.934021