"Non solo liscio, a 91 anni suono anche jazz"

E’ nato con la musica nel Dna. Una passione che coltiva ancora oggi a 91 anni compiuti il 22 giugno scorso, facendo piano bar e concerti. Renato Antonioli è nato a Santa Paola, frazione di Roncofreddo e anche se è stato spesso in giro per l’Italia e l’Europa torna sovente nel paese natio dove c’è ancora la sua casa.

Antonioli, come è nata la passione per la musica nell’immediato dopoguerra?

"Era il 1951 e ho cominciato a suonare nell’orchestra Stella di Roncofreddo".

Non solo liscio?

"Dopo anni di lavoro con varie orchestrine da ballo, ho suonato anche con musicisti jazz".

E’ diplomato in musica?

"Ho conseguito il diploma al conservatorio di Bologna e Ravenna".

E’ vero che ha suonato anche in Germania?

"Sì con una famosa orchestra nei migliori locali tedeschi. Poi sono tornato in Italia e ho continuato a suonare in diverse orchestre da ballo fra le quali quella di Vittorio Borghesi con l’allora famosissima cantante Bruna Lelli. Con Borghesi sono stato in diverse trasmissioni nazionli e internazionali".

Quali in particolare?

"’Bim Bum Bam’ con Bruno Lauzi, Peppino Gagliardi e Bruna Lelli, trasmissione scritta da Ludovico Peregrini, il famoso "Signor no" dei quiz televisivi di Mike Bongiorno con il quale ho scritto diverse canzoni con arrangiamenti del maestro Enzo Bonocore. Poi la trasmissione "Alle nove della sera" con Gianni Morandi".

Ha anche insegnato musica nelle scuole?

"Sì, ho insegnato educazione musicale nelle scuole medie di Ravenna e dintorni".

E ora?

"Faccio piano bar e concerti eseguendo brani cantati e suonati anche di mia composizione e canzoni che spaziano dagli anni ‘30 ai famosi anni ‘70, ‘80, ‘90 fino ai giorni nostri".

Quali strumenti suona?

"Tromba nella quale mi sono diplomato, sax tenore, sax contralto, chitarra elettrica, chitarra hawaiana e tastiera".

Nelle sue serate c’è anche il liscio?

"Sì, musica da ballo e liscio".

Dove trova la forza a 91 anni per fare divertire e ballare il pubblico?

"Nella grande passione per la musica, perchè senza questa non ci sarei più".

Come vede il suo futuro?

"Spero di andare avanti il più a lungo possibile con la mia musica perchè mi dà la forza. Passo tutte le giornate, dalla mattina alla sera nel mio studio con la mia musica per migliorare i suoni".

La canzone romagnola a cui è più legato?

"Senza dubbio ‘Bella Romagna mia’ scritta circa otto anni fa. Parla della mia vita di bambino a Santa Paola di Roncofreddo quando giravo sempre a piedi scalzi".