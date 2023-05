Non solo musica

Primo appuntamento di Valle Savio Bike Sound oggi pomeriggio alle 17.30 a Bagno di Romagna con l’esibizione ai giardini pubblici di Mauro Ermanno Giovanardi. L’evento, in cui la bicicletta è la chiave di accesso a esperienze musicali uniche, si apre con lo spettacolo del cantautore al Parco delle Fonti dei giardini pubbblici. Giovanardi ha anche un passato da ciclista agonista, documentato da foto inedite che rendono ancora più atteso il suo imminente concerto in un contesto che unisce due grandi passioni: la musica e la bicicletta. Il concerto si svolgerà nell’ambito della prima delle tre date di Valle Savio Bike Sound, nuova bike experience musicale in cui la contaminazione tra bici e musica si svilupperà con pedalate a marcia libera a tema musicale, concerti in location suggestive e Villaggio Bike Sound con music selection live di Rénée La Bulgara, miglior woman dj italiana 2022 ai recenti Dance Music Awards.

Quello di Mauro Ermanno Giovanardi è l’appuntamento musicale più atteso. Interprete, autore, performer, produttore discografico e direttore artistico, fondatore dei La Crus nel 1993 e brillante protagonista a Sanremo nel 2011 con Io Confesso ha visto la sua carriera decollare anche grazie al ciclismo.

"Ho corso in bici da ragazzo - ha detto Mauro Ermanno Giovanardi - poi, a 17 anni presi la pertosse e dovetti stare più di due mesi senza uscire in bici. Chiuso in casa, potevo allenarmi solo sui rulli. Nella stessa estate andai in vacanza in Emilia, terra d’origine di mio padre. Lì, a casa dei miei cugini, scoprii la musica, di cui prima sapevo pochissimo. Il 10 settembre 1979 assistetti allo storico concerto di Patti Smith a Bologna e ne rimasi folgorato". "Tornai a correre per due-tre gare - continua Giovanardi - ma dopo una stagione quasi interamente trascorsa a riposo avevo perso il ritmo: non riuscivo a stare al passo degli avversari che andavano come dei missili. Vendetti la mia bici e mi comprai un basso elettrico e un amplificatore Fender: in pochi mesi passai dalle riviste di ciclismo a Lotta Continua". Ma Giovanardi non ha abbandonato il suo primo amore: la bicicletta.

"Da più o meno 5 anni - dice - ho ripreso a pedalare (ho una Colnago del ‘75 di mio padre), e cerca di uscire tre volte alla settimana, da aprile ad ottobre, facendo sempre 6070 km al giorno. Pedalo soprattutto in agilità, come esercizio aerobico, per cui credo di non fare più di 6000 km all’anno. Vorrei farne almeno il doppio. Seguo il ciclismo come, e forse più, del calcio. Il campione su tutti, rimane Pogačar. tra la musica e il ciclismo ci sono tante similitudini: la costanza, il sacrificio, la dedizione quotidiana, la passione. Il senso di libertà".

Annamaria Senni