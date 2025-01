Non solo musica al Noi Lounge. Domenica c’è il ’Soul Brunch’

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Domenica nell’ambito della rassegna Soul Brunch si terrà un doppio appuntamento con Joyce & The Jammers. Il primo è a mezzogiorno, quando verrà servito un brunch, cui seguirà il concerto alle 13, la cui partecipazione costa 35 euro bevande escluse. La cantante Joyce Yuille si esibirà in quartetto, accompagnata da Alessandro Fariselli al sax tenore, Mecco Guidi all’organo e Fabio Nobile alla batteria. Sempre domenica, alle 22, si terrà un secondo concerto di Joyce & The Jammers con la stessa formazione; l’ingresso costa 25 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. È questo il primo evento del nuovo anno per il Noi Lounge Music Club, che nelle settimane successive proporrà altri spettacoli e concerti, che vedranno protagoniste artiste e artisti di profilo nazionale ed internazionale, in un ambiente esclusivo.

Giacomo Mascellani