"Non sono 2 euro che incidono"

Giovanni Ioli dice che "la sanità deve riprendersi ed è importante che venga tutelata e migliorata sempre di più, quindi se dobbiamo affrontare una minima spesa per migliorare la sanità, va bene. Non sono i 2,20 euro di ticket introdotti dalla Regione a fare la differenza. Penso che il problema debba essere guardato da un’altra ottica. Perché la sanità che abbiamo in Emilia-Romagna è tra le migliori d’Italia. Siamo veramente fortunati ad avere un sistema sanitario così solido e valido. Se questo piccolo contributo può aiutare a mantenere efficienti i nostri ospedali e i nostri sistemi sanitari, deve essere accettato e condiviso. Solo in questo modo miglioreranno i servizi".