"Non sottovalutiamo il disagio giovanile"

Sindaco Enzo Lattuca, a mesi di distanza dalle prime segnalazioni arrivate sul tema degli incontri clandestini di pugilato, la questione è tornata attuale. Qual è la posizione dell’amministrazione comunale?

"Non sottovalutiamo nulla. I nostri servizi sociali sono in contatto con le forze dell’ordine e anche se al momento non sono state presentate denunce, ce ne occupiamo ugualmente. Per noi a oggi è un tema di disagio giovanile ed educativo, non una questione di sicurezza e di illeciti commessi".

Cosa possono fare gli operatori dei servizi sociali a riguardo?

"Dalle immagini risulta che sono coinvolti ragazzini in molti casi con meno di 14 anni. Riuscendo a identificare i protagonisti, ovviamente col supporto delle forze dell’ordine, avremo la possibilità di parlare coi genitori e capirne di più. E in effetti i nostri operatori sono già al lavoro in quest’ottica, studiando percorsi che aiutino i ragazzi e i loro familiari".

Tante persone sono state attirate da uno spettacolo...

"Pare che gli incontri vengano convocati sui social e già qui si potrebbe aprire una discussione, perché molti dei giovani coinvolti non avrebbero nemmeno i requisiti anagrafici per avete un profilo proprio. Serve una maggiore collaborazione e responsabilità da parte delle famiglie, anche informando senza indugi le forze di polizia o lo stesso Comune. Ci sono casi a noi noti di persone che vengono già seguite e che sono in difficoltà nonostante la loro collaborazione a uscire da situazioni complesse. Certi figli sono dei modelli, certi altri rischiano di più di finire in un vortice di brutte frequentazioni. Operiamo per quello, per fare in modo che i ragazzini più fragili trovino percorsi virtuosi da seguire, allentandosi dalla strada e dai suoi rischi".

La boxe di strada, clandestina e con minorenni, non può essere tollerata.

"La boxe si fa in palestra, con tutte le condizioni di sicurezza garantite. In strada si rischia solo di farsi male".

Luca Ravaglia