’Non ti scordar di me’ ha unito nonni e parenti in una camminata

Una camminata ludico motoria per sensibilizzare sul problema della demenza e dell’alzheimer. Si è tenuta domenica mattina all’esterno della casa di riposo Violante Malatesta di Case Finali gestita dalla cooperativa ‘Il Cigno’ di Cesena. La struttura ospita 79 anziani ed è suddivisa al suo interno in tre nuclei che prendono i loro nomi da alcuni fiori: ortensia, glicine e giglio. Proprio quest’ultimo è il nucleo protetto che ospita persone affette da demenza senile e alzheimer. La realizzazione della camminata a cui hanno partecipato 40 ospiti della struttura assieme ai loro parenti, ai volontari, all’equipe e ai lavoratori della struttura (in tutto 122 persone), è stata coordinata da un’animatrice e dalla responsabile attività assistenziali della cooperativa ’Il Cigno’.

"È stato un momento molto bello – spiega l’animatrice – apprezzato sia dagli ospiti che dai loro parenti. Abbiamo accompagnato la camminata con della musica e abbiamo dato a tutti un braccialetto con un fiore ‘non ti scordar di me’ che ha dato il nome all’evento e tutti i parenti sono stati invitati a portare i capellini per i nonni. Hanno partecipato anche i ragazzi che vengono in struttura a fare la pet therapy con i loro cani e anche se non era una camminata competitiva alla fine i parenti, tra lo scherzo e le risate, hanno fatto una piccola sfida e c’è stato un vincitore. La prima ‘a tagliare il traguardo’ è stata l’ospite più anziana della struttura, Maria Mingolla che il 23 giugno compirà 105 anni, e che è stata spinta dalla figlia nella sua sedia a rotelle". Il gruppo è partito alle 9.30 dalla casa di riposo Violante Malatesta, e il percorso di 2 chilometri si è snodato attraverso la pista ciclopedonale in mezzo al verde e alle case. Alla fine, verso el 10.30, per i partecipanti c’è stato un ristoro con bevande e ciambella offerto dalla Conad di Case Finali.

Annamaria Senni