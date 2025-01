"Non tolleriamo più episodi di violenza sugli autobus della città"

"Non siamo più disposti a tollerare episodi di violenza sugli autobus della nostra città". Serve una soluzione a parere del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicholas Pellegrini, autore di un’interpellanza sul tema. "Il grave e deprecabile episodio verificatosi lo scorso 11 gennaio sul bus 92 che percorre la tratta tra Forlì e Cesena, dove una autista è stata aggredita verbalmente e fisicamente necessitando poi di visite mediche – dice Pellegrini – è l’ennesimo episodio di violenza sulle linee degli autobus della nostra città. Gli autisti denunciano da tempo un clima di violenza e insicurezza generale, aumentata in maniera esponenziale negli ultimi anni. Vogliamo sapere dalla Giunta quante aggressioni siano avvenute negli ultimi sei mesi in questo contesto, con quali strumenti sia garantita oggi la sicurezza di autisti e cittadini sugli autobus e soprattutto se esiste l’intenzione di istituire un tavolo permanente con tutte le forze di polizia, Start Romagna e con l’amministrazione. Non possiamo più tollerare questa situazione. Servono azioni concrete e decise".