Nonna e nipotini si perdono nel bosco. Disavventura sul Sentiero del lupo

Era andata a camminare nel bosco insieme ai suoi nipotini, ma con l’avvicinarsi della sera la donna avrebbe perso l’orientamento. Così è scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti per individuare e portare in salvo il gruppo. Ad essere coinvolti sono stati una donna e i suoi due nipoti, di 11 e 12 anni, smarritisi lungo il ‘Sentiero del Lupo’ in località Passo di Monte Carpano nel Comune di Bagno di Romagna. La sala operativa del 115 grazie alle tecnologie è riuscita a individuare la posizione dei tre attraverso il segnale gps del cellulare riuscendo così a inviare le coordinate alla squadra sul posto, che ha raggiunto i tre malcapitati intorno alle 21.30 di sabato con un fuoristrada.