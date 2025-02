Nonna Maria Buonguerrieri ha spento cento candeline

Dopo i cinque centenari che, dallo scorso 31 dicembre, hanno girato la boa del 2024, ora col 2025, nel territorio comunale di Bagno, c’è una nuova centenaria. E’ nonna Maria Buonguerrieri, nata il 19 febbraio 1925 in località Prati, tra Riofreddo di Alfero e Verghereto, che poi è venuta a trascorrere la maggior parte della sua vita a San Piero in Bagno, dove abita tuttora assieme ai suoi familiari e dove ha cominciato a lavorare, negli anni ‘40, in una Osteria del centro cittadino e poi come domestica in una famiglia sampierana.

Una lunga vita, la sua, di vedovanza e di lavoro per tirare su i figli. Sposatasi nel 1949 con Alfredo Boghi, di cui è rimasta vedova nel 1966, a 41 anni di età, nonna Maria ha due figli, Marisa e Ferruccio Boghi, già sindaco del Comune di Bagno per due mandati, dal 1995 al 2004, due nipoti e un pronipote.

Per il giorno del suo compleanno centenario è stata festeggiata e attorniata ancor più dall’affetto e dal calore dei suoi familiari, ricevendo inoltre dai suoi paesani, anche tramite i social, tante affettuose congratulazioni e auguri. Fino a qualche anno fa, nonna Maria andava ancora da sola per San Piero a fare la spesa. Ora, a fare qualche giretto per il paese, con l’aiuto della sua assistente e dei familiari.