Nonna Pina Saragoni spegne 102 candeline

Il calendario offre un altro importante traguardo a Giuseppina Saragoni. Conosciuta come Pina, residente in località Canfè di Sotto, situata nella frazione San Silvestro di Bagno di Romagna, oggi, mercoledì 2 aprile, compie infatti 102 anni. I figli, Padre Mario frate cappuccino, Domenico, Maria, Giuliano e Leonardo, insieme agli altri familiari, la festeggeranno e la circonderanno con tanto calore e affetto nella sua abitazione, a Canfè, ad alcuni chilometri a nord di San Piero, la stessa in cui è andata a vivere fin da giovanissima, col marito Francesco Giovacchini, scomparso oltre 20 anni fa e originario del posto. Nonna Pina, nata il 2 aprile 1923 a Selvapiana di Bagno, trascorre le sue giornate leggendo un po’ il giornale, guardando un po’ la tv, sempre circondata dalle premure dei suoi familiari.

Nonna Pina, coi suoi 102 anni di età, è la donna più anziana del territorio comunale di Bagno, dove, adesso, abitano cinque centenari (tre donne e due uomini), che nel corso di quest’anno gireranno la boa dei 101 anni, facendo del Comune termale (conta poco più di 5.500 abitanti) un territorio a forte densità di persone che hanno superato il secolo di età. E a questo proposito, domani, giovedì 3 aprile, compie 101 anni nonna Lucia Loreti di Selvapiana.

Nella sua vita, nonna Pina, dopo aver lavorato da giovane in Germania, rientrata in Italia a San Silvestro, si è dedicata, assieme al compianto marito Francesco, a coltivare la terra, e a volte alla raccolta di funghi tra i boschi e i verdi prati del territorio d’Alto Savio durante la stagione dei boleti, e nel corso dell’autunno anche alla raccolta delle castagne.

gi. mo.