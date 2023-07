Nonni in vacanza a settembre a Cesenatico

Chiamarlo regalo forse non è giusto e nemmeno corretto perché il soggiorno è ovviamente a pagamento, ma se non si può usare questo termine, è doveroso e giusto dire che si tratta di un pensiero molto gradito e sentito, che va oltre quella che è una normale iniziativa, pur gradita e molto apprezzata.

E così grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno con l’Associazione Albergatori di Cesenatico dal 2 al 9 settembre le persone della terza età residenti nel Comune di Mercato Saraceno avranno la possibilità di soggiornare per una settimana in un hotel centrale a Cesenatico ad un prezzo calmierato. Una vacanza in un periodo dell’anno non solitamente affollato ma dalla temperatura abitualmente molto gradevole.

"Siamo soddisfatti di questo accordo - sottolinea il Sindaco Monica Rossi - noi come amministrazione metteremo a disposizione il trasporto di andata e ritorno e sicuramente durante la settimana li andremo a trovare per passare del bel tempo in loro compagnia"

L’accordo è stato raggiunto con un hotel in posizione centrale per far si che i partecipanti oltre ad usufruire della spiaggia e dell’aria buona possano anche comodamente fare un giro serale e godere della bellezza del centro di Cesenatico. Inoltre i partecipanti potranno usufruire di una serie di animazioni che renderanno il loro soggiorno piacevole e spensierato.

Nonchè forse, anche perché inaspettato, particolarmente gradito.