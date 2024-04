"Nonno, da ragazzino i compiti ti stressavano?". La vita da studente riaffiora nei ricordi del passato

Giulia Sacchetti ha intervistato il suo nonno.

Nonno ti sentivi stressato quando eri piccolo?

"Sì".

Perché?

"Perché per andare a scuola dovevo fare 3 km a piedi all’andata e 3 al ritorno: le scuole erano poche e molto lontane".

La scuola ti stressava?

"Sì, molto, perché stavo a scuola tutto il giorno, mi assegnavano molti compiti e se non li facevo i miei professori mi bacchettavano sulle mani; inoltre non c’era la mensa quindi tutti i giorni bisognava portarsi il pranzo da casa".

Dimmi altre cose per cui eri stressato da piccolo.

"Perché abitando vicino al mare a volte la tentazione era forte, io volevo andare a fare il bagno invece che a scuola".

Anche Lara Santin Jasmin ha intervistato la sua nonna Franca. Nonna da ragazzina, qual era la tua più grande preoccupazione?

"Mi stressava un’amica che voleva sempre stare con me, e a me non piaceva, quindi mi sentivo in imbarazzo; mentre la preoccupazione principale era il dovermi alzare presto al mattino e fare tanta strada per riuscire ad arrivare in tempo a scuola".

La scuola era un ambiente stressante?

"No, certo quando venivo interrogata in geografia mi sentivo in ansia, ma in generale non mi causava quel disturbo. Neanche il lavoro mi stressava".