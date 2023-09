Nordafricano trovato con 38 grammi di coca

I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un giovane nordafricano di 23 anni con le accuse di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti. È accaduto giovedì, quando una pattuglia in via Mazzini ha notato il ragazzo in bicicletta che alla vista delle divise ha cambiato subito direzione, nascondendosi nel cortile di un’abitazione. Raggiunto, il 23enne è stato sorpreso ad occultare in un vaso un involucro con 38 grammi di cocaina. Lo spacciatore è stato arrestato e con la convalida dell’arresto il giudice lo ha sottoposto a presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.