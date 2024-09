Nordic Walking Camp. In oltre 150 da tutta Italia

Una vetrina per lo sport del territorio, ma anche per l’intera città di Cesena che sabato e domenica ha ospitato circa 150 persone provenienti da tutta Italia per partecipare al Camp 2024 organizzato dalla Scuola Italiana di Nordic Walking. A portare in Romagna esperti formatori, maestri e dirigenti da tutta Italia è stata Mara Fullin, punto di riferimento della Nuova Virtus ed esponente del consiglio direttivo della Sinw. "E’ andato tutto oltre le nostre più rosee aspettative – ha commentato Fullin – dagli aspetti più squisitamente organizzativi, ai validissimi contenuti che sono stati presentati durante la due giorni. Tutti gli ospiti, compresa una delegazione inglese, sono rimasti affascinati dalla città". Ad aprire i lavori è stato il vicesindaco e assessore allo sport Christian Castorri, che ha citato l’importante ruolo giocato da ogni disciplina sportiva nel favorire l’adozione di sani stili di vita da parte della comunità. L’evento è stato aperto da una riunione del consiglio direttivo, che ha tracciato la rotta in vista dell’inizio della nuova stagione, mentre la serata di sabato è stata dedicata alla grande cena di gruppo al ‘Portico’. A chiudere il cerchio il passaggio di consegne, domenica, con la delegazione di Trieste, che ospiterà il camp nel 2025: "Abbiamo voluto rappresentare in tutto e per tutto il nostro territorio – ha aggiunto Fullin – tanto che lo stendardo che ora andrà in Friuli rappresenta un super tipico galletto romagnolo, idealmente incamminato verso la nuova meta e rappresentato su una tela di Pascucci".

Luca Ravaglia