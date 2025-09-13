Nordic walking, si riparte. Fullin: "E’ entusiasmante"

Magari gli studenti non saranno d’accordo, ma settembre è una meraviglia. Buon clima, giornate ancora lunghe e tante strade da esplorare, con lo spirito di chi ama tenersi in forma assaporando la qualità della vita. Nei giorni scorsi la Nuova Virtus Cesena ha avviato la stagione del nordic walking, sotto l’egida della maestra Mara Fullin e col coinvolgimento di circa 140 atleti di ogni età.

"Parliamo di uno sport che richiede tecnica - commenta Fullin - e in quest’ottica siamo partiti dai corsi base, adatti a tutti. Dunque serve subito sgomberare il campo dai luoghi comuni, perché il nordic walking non è questione di camminare appoggiandosi a dei bastoncini. I bastoncini non sono solo un appoggio, ma anche un veicolo di spinta, da sfruttare attraverso movimenti che non si improvvisano, si imparano. Più si ricorre alla tecnica, più si ottengono benefici nel praticare l’attività".

Un’attività che alla Nuova Virtus è di casa fin dal 2012, quando Fullin, messa da parte una parentesi da autodidatta, ha deciso di proporre questo sport alla collettività, ottenendo ottimi riscontri.

"Gli allenamenti sono diversificati, sia in termini di intensità che di programma svolto: è come essere in una palestra a cielo aperto, a volte accompagnati anche dalla musica. Il tutto senza dimenticare gli allenamenti funzionali, curati da esperti in scienze motorie che aiutano i partecipanti a trovare il meglio per loro stessi, spaziando tra l’equilibrio dei piedi e la mobilità delle braccia".

Cinque allenamenti alla settimana, sabato e domenica compresi, sembrano quasi un lavoro... Da affrontare però con spirito diverso.

"Ma quale lavoro - rilancia Fullin col sorriso - qua si viene per divertirsi e stare bene. E funziona, eccome. Questo però non toglie che sia un’attività impegnativa: sono coadiuvata da tre istruttrici e un istruttore. Insieme programmiamo la stagione, tra le sedute di allenamento e la partecipazione a eventi che si svolgono nel territorio, ma anche in giro per l’Italia. Siamo davvero un bel gruppo, animato da tantissimo entusiasmo".

Un gruppo che non vuole farsi mancare niente, visto che recentemente è stata aggiunta pure la possibilità di muoversi in e-bike. "Abbiamo seguito corsi grazie ai quali siamo stati in grado di allargare ulteriormente il nostro raggio d’azione aggiungendo, in maniera complementare, anche l’impiego delle bici elettriche. Abbiamo recentemente partecipato a un evento a Misano che è stato davvero gratificante. E ovviamente rilanciamo. E’ il momento giusto per farlo: siamo ben radicati in città, la passione si sta diffondendo e viviamo in un territorio che offre tantissime opportunità".