"Nostro fratello Giuda", meditazione in versi di Franco Casadei

Giuda, traditore sommerso della maledizione del peccatore e della sua fragilità di uomo che non resiste al male è anch’egli un fratello poiché la debolezza è comune a tutti gli uomini.

Gira su questi concetti il recital che Franco Casadei terrà domenica 26 alle 16 nella chiesa di San Domenico per iniziativa della parrocchia. Un monologo in versi che, dalle 50 liriche che compongono la raccolta "Nostro fratello Giuda", estrapola soprattutto quelle relative al finale della vicenda umana di Gesù e del ruolo di Giuda che si rivolge a tutti gli uomini che forse non sanno, o non si chiedono, del suo tormento benché l’umano che c’è in ciascuno possa portare ad essere "carogna e traditore".

La raccolta al centro del recital di Casadei, non nuovo alle tematiche religiose in versi, prende spunto da una delle prediche più famose di don Primo Mazzolani che nel 1958, l’anno prima della morte, pronunciò quella che sarebbe diventata la sua predica più famosa: "Nostro fratello Giuda". Forse l’omelia più bella e dirompente del XX secolo che continua a commuovere, a distanza di tempo, credenti e non credenti. La Chiesa peraltro ha fatto tanti santi ma nessun dannato, almeno ufficialmente.

Scrive Massimo Camisasca nella prefazione del libro di Casadei: "I versi di questa raccolta, in cui il dramma esistenziale dell’autore si mescola e si confonde con il grido di ogni uomo alla ricerca di un senso e di una risposta alle proprie attese più profonde, accompagnano il lettore in un percorso alla scoperta di quella firma segreta che sta dentro le cose, a quell’impronta tatuata dentro il petto che fa del cuore umano e della realtà tutta una tenera argilla gravida d’altrove".

