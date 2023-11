Note al femminile al Noi Lounge Club

Parla tutta al femminile la tre giorni di concerti programmata da Luca Nobile al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Questa sera alle 21 si inizia con due artiste emergenti del jazz internazionale, Francesca Tandoi ed Eleonora Strino, le quali si incontrano e danno vita ad un duo esplosivo. Attraverso un viaggio fra standard jazz della tradizione e brani originali, il duo propone un repertorio molto vario e coinvolgente, di grande impatto, per un concerto dalle mille sfumature in cui coesistono virtuosismo e poesia. Eleonora Strino è una chitarrista jazz, compositrice e arrangiatrice di grande talento. Vanta di notevoli sodalizi e collaborazioni con musicisti di alto profilo e attualmente fa parte del quartetto di Emanuele Cisi. Francesca Tandoi al pianoforte è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz, è compositrice e band leader. Le sue performance sono state definite più volte come "un’esplosione di swing" e il suo pianismo è incredibilmente energetico ed elegante al tempo stesso. Il duo sarà affiancato da Francesco Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. L’ingresso costa 23 euro incluso un drink.

Domani sera alle 22 salirà sul palco Karima. Torna a Cesenatico la cantante nota al grande pubblico per aver partecipato alla finale del programma televisivo "Amici" di Maria De Filippi" nel 2006 e per essere approdata al Festival di Sanremo nel 2009 esibendosi sul palco dell’Ariston accompagnata al pianoforte proprio dal grande Burt Bacharach recentemente scomparso, ha vissuto una carriera influenzata dalla collaborazione con l’artista statunitense, culminata nel 2015 con la pubblicazione di "Close to you", un album di rivisitazione dei brani del compositore in chiave jazz, pop e R&B. Venerdì sera Karima proporrà anche alcuni brani tratti dal suo album "No Filter" del 2021, nel quale rivisita grandi successi internazionali contaminando pop e jazz. Ad accompagnare Karima sarà l’ensemble italiano dei Jazz Inc. Quintet, formazione composta da Alessandro Fariselli al sassofono, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Massimo Morganti al trombone e Fabio Nobile alla batteria. Per gli appassionati l’appuntamento è dunque di quelli da non perdere ed il concerto sarà replicato la sera successiva, sabato, sempre alle 22. L’ingresso costa 35 euro incluso un drink. La prenotazione è obbligatoria e le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma.

