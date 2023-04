Note di jazz e valzer a Savignano

Oggi alle 18 nella Sala Allende del Comune di Savignano, si svolgerà il concerto di presentazione del nuovo disco ’Centolanza meets Four on six’. L’evento a ingresso libero è organizzato da Rimini Jazz Club in collaborazione con l’associazione ’Dai de jazz Aps’ di Forlimpopoli e il patrocinio del Comune di Savignano. Un disco di canzoni che unisce la creatività compositiva del cantautore Alessandro Centolanza agli arrangiamenti della band Four On Six (nella foto). Jazz, valzer e ballate trovano così un punto di incontro nel ritmo incalzante del jazz manouche.

Il concerto sarà l’occasione per presentare anche la terza edizione della rassegna estiva ’Un Fiume di Jazz’ che si svolge nell’alveo del Fiume Rubicone a cura di Rimini Jazz Club con il patrocinio del Comune di Savignano. Ingresso libero. Info e prenotazioni: [email protected] oppure www.riminijazzclub.com.