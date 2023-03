Note di swing con Matteo Raggi

Il Noi Lounge Music Club di Cesenatico nel fine settimana propone nuovi concerti sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. Questa sera alle 22, in scena il quartetto di Matteo Raggi, che si esibirà rigorosamente dal vivo per un appuntamento interamente dedicato alla musica swing. Sul palco si esibiranno il leader Raggi al sax tenore, affiancato da Davide Brillante alla chitarra, Gianpaolo Bertone al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria.

La musica live proseguirà anche domani, ma in altri orari, con la Colazione in Musica a partire dalle 9.30 del mattino sino alle 11.30, il Pranzo a buffet in musica dalle 12.30 alle 14.30 e l’Aperitivo in Musica a partire dalle 17 in poi. Gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare i posti, telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma.

Giacomo Mascellani