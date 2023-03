Note folk e rock dall’Emilia al West

Musica dal vivo tra folk, rock e blues alla Rocca malatestiana per la rassegna ’Musica d’inverno’. Stasera alle 21.30 appuntamento con il progetto musicale ’Dalla Via Emilia al West’, tra echi folk e storie rock and roll. In scena i Miami & the Groovers in duo acustico, con Lorenzo Semprini coadiuvato dal piano rock blues e dalla fisarmonica folk di Alessio Raffaelli. Un concerto che vedrà brani originali alternarsi a versioni riviste di Bob Dylan, Johnny Cash, Elvis, fino ad un set dedicato alle canzoni di Bruce Springsteen. La serata è arricchita dalla proposta di cena del punto ristoro. Il contributo è di 25 euro per cena e concerto, 10 euro solo lo spettacolo.