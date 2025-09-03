Notte bianca, si balla in quattro piazze

Arriva una di quelle notti in cui le vie si accendono, le piazze risuonano e la musica non si ferma. È la Notte Bianca di Savignano che avrà luogo sabato. Il centro storico si trasformerà in una grande discoteca all’aperto. Il riscontro di pubblico ottenuto dalle tantissime proposte del cartellone promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e realtà cittadine è stato sempre pieno di gente: il teatro in piazza, il Wine Festival, Piadiniamo, le rassegne di burattini, jazz di prima qualità, dialetto e comicità hanno fatto il pieno.

La quattordicesima Notte Bianca offrirà la miglior cornice per festeggiare un’estate da ricordare. L’edizione 2025 sarà articolata in quattro stage musicali che animeranno altrettante piazze del centro storico, ciascuna con la sua anima e il suo sound. In piazza Borghesi dalle 21 Roxy bar live, storica tribute band di Vasco Rossi e, a seguire, musica da ballare con i dj e gli speaker di Radio Studio Delta. In piazza Amati arriveranno i ragazzi del Fritz Bar di Cesena, con il mood di un vero e proprio Club a cielo aperto, suonano Massimino Lippoli, Meo, Nicola Ceccarelli. Piazza Giovanni XXIII con al centro il Chiosco Botanico si proporrà come un magico bosco di funghi giganti in collaborazione con la festa più divertente dell’estate: La Fornace. In Corso Perticari, davanti al Bar Galleria, il sound reggaeton del Bocachica suonerà fino a notte fonda nello stage che lo ha visto nascere oltre 10 anni fa. A completare l’offerta musicale, oltre 40 espositori selezionati per uno street market di qualità in collaborazione con Rimini Marketplace e nel cuore di Piazza Borghesi food truck e specialità on the road a partire dalle 19.30 per poter cenare e fare tardi sotto le stelle. La Notte Bianca è organizzata da I-Fest con il supporto del Comune di Savignano sul Rubicone. Ingresso libero. Costo oltre 40mila euro.

Alla presentazione dell’evento erano presenti gli organizzatori Mattia Guidi detto Matro, vice presidente di I Fest, Manuela Straface consigliera e Andrea Del Pizzo tesoriere. Con loro Stefania Morara vicesindaca di Savignano sul Rubicone e l’assessora Roberta Armuzzi che hanno detto: "La notte Bianca va a incorniciare la lunga estate con decine di appuntamenti e apre quella autunno-inverno. Eventi estivi che hanno avuto un grandissimo richiamo di persone da ogni parte della regione e da quelle vicine, oltre a tanti turisti". Ha concluso Mattia Guidi: "Speriamo che questa edizione richiami tante persone a Savignano per chiudere al meglio una stagione di eventi di cui andiamo molto fieri".