’Notte Celeste alle terme’ oggi e-bike e apericena

di Gilberto Mosconi

Lunghissimo fine settimana, pieno di eventi a Bagno. La stazione turistica, regina d’Alto Savio e unica località termale del comprensorio cesenate, ha infatti in programma la suggestiva e coinvolgente ’Notte Celeste alle Terme 2023’. Un’ invitante, suggestiva manifestazione, che unisce il tradizionale evento promosso dalle Terme dell’Emilia Romagna con la Notte Romantica, messa in calendario dal Club dei Borghi più belli d’Italia, di cui fa parte da quest’anno anche Bagno. Passeggiate enogastronomiche, centri termali e benessere aperti fino a notte, balli in piazza, musica dal vivo, animazione per bambini, visite guidate, degustazioni, street food, week end benessere a tariffe scontate presso i centri termali Ròseo Euroterme Wellness Resort di via Lungosavio e Terme di Santa Agnese di via Fiorentina. Impossibile dar conto dei numerosi appuntamenti, spettacoli, eventi, in calendario nella ’Notte Celeste alle Terme’.

Dopo l’esordio di ieri oggi dalle 9, con ritrovo in piazza Ricasoli davanti a Ca’ Serafina, prenderà il via l’escursione in e-bike. Poi dalle 10 a sera Terme Aperte (Santa Agnese 0543911018), Euroterme (0543911414). Inoltre, dalle 19 alle 21,30, nella medievale Via Palestro aperi-cena romantico in musica, accompagnati dal Michela Ferro Duo Acustico Pop. Ingresso con acquisto di ticket in loco presso lo stand della Pro Loco. Alle 21,30 serata fantastica al Sentiero degli gnomi (per bambini e famiglie). Tanti altri eventi anche domani e domenica. Per Info: Ufficio Iat, Palazzo del Capitano (0543911046).