Notte Celeste alle Terme oltre ogni aspettativa

C’è grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale di Bagno di Romagna per "il successo straordinario" della Notte Celeste alle Terme 2025. Sottolinea, in proposito, il Comune d’Alto Savio, dove si trovano le uniche terme del territorio cesenate: "Tre giorni di emozioni, spettacoli, natura e benessere si sono conclusi domenica 29 luglio in un clima di grande partecipazione e gioia condivisa. Un’edizione che ha superato ogni aspettativa. Venerdì 27 abbiamo riso con la comicità brillante e travolgente di Maria Pia Timo, protagonista di una serata piacevole e divertente che ha riempito di entusiasmo la centralissima piazza Ricasoli. Sabato 28 è stata una serata da ricordare. Le Vibrazioni hanno regalato al pubblico un concerto memorabile, con musica di altissima qualità. Una piazza stracolma, sotto le stelle e con l’energia di una vera festa collettiva. Domenica 29 si è concluso tutto con una splendida passeggiata a piedi nello straordinario territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Tre giorni immersi nella natura, nella freschezza delle nostre serate estive e nella serenità che soltanto le nostre terme sanno offrire".

"Un sentito grazie – dice a conclusione l’amministrazione comunale – alla società Tre Terme di Bagno di Romagna per l’organizzazione impeccabile e al grande impegno profuso, a Euforika nelle persone di Andrea Prada e Samanta Secci, alla Pro loco di Bagno e all’associazione Esploramontagne per il loro impegno e la passione messi in campo. Una comunità viva, un territorio accogliente, e la magia delle terme di Bagno di Romagna, Terra dello star bene". gi. mo.