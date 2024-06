Notte Celeste delle Terme con i ragazzi di Amici

Fine settimana nel regno e nel segno delle acque termali. A Bagno di Romagna, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, "zampillerà" infatti la "Notte Celeste delle Terme". L’evento fa parte del "Savio Trail 2024", la rassegna che vede tanti appuntamenti in programma, tra cui spettacoli, musica, live show e intrattenimento per i più piccoli con passeggiate e laboratori che li accompagneranno nel magico mondo degli Gnomi. Il programma prende il via venerdì 21 giugno, dalle 18,30, con la "Speciale Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia", circuito cui appartiene il Comune di Bagno. I visitatori potranno gustare i prodotti tipici esposti nello stand gastronomico della Pro Loco. Dalle 20,45 si apre l’evento con la Banda S.Cecilia di Bagno-S.Piero. Dalle 21 andrà in scena dj set + Martina, concorrente dell’ultima edizione di Amici, e prima edizione di "Bagno di Romagna premia il talento". Sabato 22, alle 9,30, escursione a piedi al "Bosco del Benessere", nel Parco del Palagio, con "Bagno Sonoro di Campane Tibetane", a cura di Esploramontagne (339/7794029). Alle 16, "La vera storia di gnomo Bagnolo" con passeggiata guidata lungo il sentiero degli Gnomi del Parco dell’Armina e con laboratorio per bambine e bambini dal titolo "Il Cappello degli Gnomi" (0543/911046). Dalle 18,30, stand gastronomico Pro Loco, mercatino nel borgo termale. Poi dalle 21 "BagnodiRomagnaWow" con il live show e cast con Aaron, Federica Carta e Gaia Di Martino direttamente da Amici, con un ospite a sorpresa. Domenica 23, alle 9,30, passeggiata rigenerante nella natura a cura di Esploramontagne, dalle 12 stand Pro Loco, mercatino per le vie del borgo.

gi. mo.