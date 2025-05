Notte celeste delle terme,. Le Vibrazioni in concerto

L’ultimo weekend di giugno sarà festa nella terra del benessere. Infatti, ’zampillerà’ anche quest’anno in Emilia Romagna la Notte Celeste delle Terme, in calendario a fine giugno anche a Bagno di Romagna, unica stazione termale del comprensorio cesenate. Un’iniziativa che avrà, dunque, luogo nei centri termali (sono oltre 20) in attività nel territorio della nostra regione che, per i tre giorni, da venerdì 27 a domenica 29 giugno, proporranno vari eventi, spettacoli e altri appuntamenti. Ogni località termale avrà un proprio programma che, oltre a focalizzare le peculiarità benefiche e terapeutiche della proprie acque termali, proporrà a visitatori e turisti, come detto, anche varie iniziative per il tempo libero.

A Bagno la festa, in onore delle sue terme che sono in attività presso Ròseo Euroterme Wellness Resort e Terme Santa Agnese, inizierà venerdì sera e si concluderà domenica mattina. Questo, in sintesi, il programma: venerdì 27 giugno, alle 21.30, nella piazza-salotto Bettino Ricasoli, spettacolo comico con Maria Pia Timo da Zelig (ingresso gratuito), sabato 28, alle 15.30, l’inaugurazione del nuovo percorso ’La Guardia di Bagno’, oltre alla passeggiata con guida ambientale di Esploramontagne (partecipazione gratuita su prenotazione Whatsapp al 339/7794029). Alle 17 truccatutti celeste in piazza Ricasoli. Dalle 21.30 spettacolo serale, saluti delle Istituzioni e ringraziamenti. Alle 22, in piazza Ricasoli, concerto de ’Le Vibrazioni’ (ingresso gratuito). Alle 23 musica per arricchire la serata. Domenica 29 giugno, alle 9, escursione a piedi al Sentiero del Lupo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

gi. mo.