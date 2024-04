Notte dei pupazzi: tantissimi bambini in biblioteca

Una ventina di bambini ha partecipato a "La notte dei pupazzi in biblioteca". Sabato mattina i piccoli hanno raggiunto la biblioteca per le letture dei volontari dell’associazione "Nati per leggere", portando ciascuno il pupazzo del cuore. I pupazzi sono stati poi ospitati dalle bibliotecarie per il fine settimana ed il tutto è stato documentato da foto e video in cui i pupazzi hanno girato, si sono divertiti fra i libri e hanno scelto i testi di lettura per i loro bambini. Nella giornata di lunedì i bambini e le bambine sono tornati in biblioteca per ritrovare i loro pupazzi e scoprire le avventure da loro vissute nella notte.