Notte del liscio con Moreno il Biondo. Gatteo Mare, balera a cielo aperto

Grande attesa a Gatteo Mare sabato 14 settembre per "La Notte del Liscio" con Moreno il Biondo e la sua orchestra "Grande Evento", con grandi ospiti fra i quali David Rhodes, il collettivo E-Wired Empathy, Veronica Cuneo, i Gypsinduo e l’orchestra Santa Balera. Una serata spettacolare che prevede la "Settimana del liscio", che segna gli ultimi appuntamenti musicali dei 240 spettacoli dell’estate di Gatteo Mare. Moreno il Biondo e la sua orchestra "Grande Evento" fanno dialogare il Liscio con realtà musicali contemporanee nel secondo e ultimo appuntamento della 9a edizione de "La Notte del Liscio", sabato 14 settembre, all’Arena Rubicone di Gatteo Mare. Dopo il grande successo della serata di apertura a Rimini il 22 agosto, che ha visto Piazzale Kennedy gremito di pubblico, sabato 14 settembre alle 21 secondo e ultimo appuntamento del Festival dedicato al ballo tipico della Romagna e alle sue reinterpretazioni in chiave moderna a Gatteo Mare, Capitale del Liscio e patria di "Romagna Mia". Sul palco dell’Arena Rubicone, il direttore artistico Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento daranno vita a un concerto-evento emozionante, con ospiti David Rhodes, chitarrista e arrangiatore di Peter Gabriel, oltre che di Kate Bush e Franco Battiato e il collettivo internazionale degli E-Wired Empathy, gruppo composto da Roberto Gualdi batterista di Roberto Vecchioni, Valerio Combass bassista di Raf, Giovanni Amighetti produttore per artisti Realworld, Luca Nobis direttore didattico del CPM, Centro Professione Musica, di Franco Mussida. Con gli E-Wired Empathy Moreno ha inciso l’album ‘Romagna 2.0’, dando il via a una nuova rilettura della musica folclorica romagnola di grande rilevanza storica, culturale e sociale per il Bel Paese. Ad aprire la kermesse saranno i Gypsinduo, quindi l’ensemble Orchestra Grande Evento con alcuni dei suoi migliori successi. L’Orchestra si unirà poi a Veronica Cuneo, la ventiduenne ligure vincitrice nel 2024 del Festival di Sanliscio, e successivamente ai Santa Balera, nuova Orchestra di musicisti giovanissimi che hanno portato "Romagna Mia" al Festival di Sanremo. Concluderà la serata le "sfide" tra clarini e sax con Marco Tagliavini, Fiorenzo Tassinari, Fabio Barbero e Moreno "Il Biondo" Conficconi. Alla serata parteciperanno anche scuole di ballo romagnole con l’omaggio ai 70 anni di "Romagna mia". L’appuntamento, che dà il via alla "Settimana del Liscio", cinque serate in cui Gatteo Mare diventa una balera a cielo aperto, è organizzato dalla Società "Materiali Musicali", con il patrocinio e il sostegno del Comune di Gatteo e il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. Dice Moreno il Biondo: "Tra tradizione e contaminazioni, la serata punta a elevare e fare crescere la musica romagnola, il Liscio, dal 2023 candidato dalla Regione Emilia-Romagna a Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità". Il concerto-evento è parte del progetto di Moreno il Biondo "Viaggio nella musica popolare" che ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Il programma si trova su: www.notteliscio.it/; www.facebook.com/morenoilbiondo58; www.instagram.com/moreno_il_biondo