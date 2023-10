Notte di follia, due spacciatori arrestati

A una coppia residente in zona, coinvolta nel traffico di droga, una notte di pura follia è costata il carcere. È accaduto il 7 ottobre, quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico e della Stazione di Sogliano al Rubicone, hanno arrestato per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 34 anni e la sua compagna di 25 anni, che dovranno rispondere anche dei reati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

La coppia è finita nella rete, durante di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato tra l’altro al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di una Renault Clio in via Litorale Marina a Villamarina di Cesenatico. L’uomo al volante sembrava alticcio, così la pattuglia ha deciso di sottoporlo al test dell’etilometro, ma questi ha rifiutato di farlo e poi si è anche rifiutato di scendere dall’autovettura. Durante il controllo la giovane donna, che invece era già scesa dal veicolo, si è frapposta tra il militare che stava effettuando il controllo e lo sportello lato guida del mezzo, ricevendo dal conducente un involucro in cellophane, che con mossa repentina ha tentato di occultare all’interno degli slip. Tale operazione non è andata a buon fine, grazie al tempestivo intervento dell’altro carabiniere, che è riuscito a bloccarla nel suo intento e ha recuperato l’involucro, all’interno del quale c’era più di un etto di cocaina, per la precisione 105,53 grammi.

La donna, non appena si è vista scoperta, ha iniziato ad inveire e colpire con calci e pugni uno dei carabinieri, che tuttavia è riuscito a neutralizzarla e ad immobilizzata, utilizzando una bomboletta spray al peperoncino. Contemporaneamente il 34enne ha rimesso in moto l’auto ed è fuggito. Quando la pattuglia si è accorta del suo intento, ha utilizzato anche nei suoi confronti lo spray, ma nonostante ciò il conducente è riuscito a divincolarsi e fuggire, dopo aver tentato di investire i due carabinieri, lambendoli con la fiancata del veicolo. Mentre la donna è stata condotta in caserma e dichiarata in stato d’arresto, il 34enne ha continuato la sua fuga, ma è stato rintracciato ed arrestato a Borghi, nella via Provinciale, da una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Sogliano al Rubicone, già allertati dalla Centrale operativa per le ricerche. Dopo le formalità, la 25enne ed il 34enne, entrambi albanesi, sono stati trattenuti in due camere di sicurezza dai carabinieri di Cesenatico e il mattino seguente successivamente tradotti presso la Casa Circondariale di Forlì a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.