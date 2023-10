Notte di fuoco a Savignano: tre macchine distrutte dalle fiamme

A Savignano sul Rubicone in via Mazzini, nel quartiere Cesare, sono bruciate e andate letteralmente distrutte tre automobili che erano parcheggiate regolarmente in strada, nei loro stalli. La motivazione è da attribuire a cause accidentali. Alle 2 di notte quando gli abitanti stavano dormendo, si è scatenato un incendio partito da una Fiat Punto con impianto a gas metano che probabilmente ha avuto un guasto che ha provocato le fiamme. Distrutte anche le due auto parcheggiate vicine, una Mercedes e una Peugeot 208. Qualcuno si è accorto delle fiamme e ha avvertito il Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, che ha fatto confluire sul posto due squadre. E sono arrivati anche i carabinieri di Savignano sul Rubicone per appurare soprattutto le cause. Insieme agli stessi Vigili del Fuoco che hanno operato con liquido schiumogeno per estinguere le fiamme che avvolgevano completamente le tre autovetture evitando così che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. I residenti si sono svegliati, ma non c’è stato bisogno di nessuna evacuazione in quanto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che l’incendio venisse circoscritto e spento senza provocare danni alle persone e alle case. Di conseguenza nessuna persona è stata coinvolta. Su posto cono arrivati anche i carabinieri di Savignano sul Rubicone che, insieme ai Vigili del Fuoco, dopo accurate indagini e ispezioni, hanno appurato che si è trattato di un incendio accidentale dovuto a un guasto della Fiat Punto dalla quale è partito l’incendio che ha coinvolto la Mercedes e la Peugeot 208. Tutte e tre distrutte. L’operazione di spegnimento e di messa in cisurezza della zona, si è conclusa alle prime luci dell’alba.

Ermanno Pasolini