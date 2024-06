Notte di paura al ’Bufalini’: "Adesso do fuoco a tutto". Ricoverato in Psichiatria

E’ entrato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena e ha seminato il panico, ha preso una bottiglia di alcool, che si è rivelato poi essere disifettante, si è cosparso il corpo, l’avrebbe buttato addosso ad altri e minacciato di dare fuoco a tutto. Di qui si è creato un grande panico e qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Il giovane un 23enne straniero, che spesso di notte dorme nei pressi dell’ospedale, soffrirebbe di problemi mentali. Martedì sera è stato necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Cesena che, quando sono arrivati lo hanno trovato già sul lettino pronto per essere portato in psichiatria. La paura però è stata grande fra i presenti, soprattutto chi ha avuto il liquido addosso. Il 23enne già nel pomeriggio dello stesso giorno aveva avuto dei comportamenti non normali ed erano stato chiamati i caranbinieri che lo avevano portato nel reparto psichiatria dal quale era stato dimesso poco dopo.

Sul preoccupante episodio sono intervenuti i sindacati Cisl e Uil. Dice la segretaria della Cisl Fp, Maria Antonietta Pedrelli: "Continuano gli episodi di violenza e di pericolo per i dipendenti Ausl Romagna. Di martedì l’ennesimo caso di una persona con evidenti problemi psichici che è riuscita indisturbata ad accedere ai reparti, cospargendosi di alcool e cercando di darsi fuoco, mettendo a serio rischio operatori e utenti. Continuano però anche nel presidio di corso Cavour gli atti vandalici contro gli operatori, questa volta conto le loro auto parcheggiate nell’area a loro riservata. Pensiamo che la sicurezza di operatori e utenti sia un obiettivo primario per la direzione. Come Cisl FP Romagna chiediamo un intervento urgente e non più rimandabile da parte di Ausl Romagna a difesa della sicurezza dei dipendenti e dei tanti utenti che tutti i giorni si recano nel Presidio di corso Cavour e nell’Ospedale Bufalini. Questa volta ci aspettiamo davvero una soluzione definitiva al problema della sicurezza e questi episodi non sono più accettabili".

Aggiunge Elisa Montanari segretaria Uil FPL Cesena: "Esprimiamo molta preoccupazione in merito all’ episodio accaduto martedì sera all’ospedale Bufalini, dove, da quanto appreso, un ragazzo ha minacciato di darsi fuoco seminando il panico nei vari reparti. Questo è solo uno dei gravi episodi riscontrati negli ultimi tempi, purtroppo, furti, aggressioni e minacce nei vari presidi sono ormai sempre più frequenti. Come Uil Fpl chiediamo alla direzione dell’Ausl che vengano fatti interventi urgenti. I dipendenti hanno il diritto di svolgere il proprio lavoro sentendosi al sicuro così come hanno diritto gli utenti di non incorrere in rischi mentre sono in attesa di accedere ai servizi. Questi episodi non sono più accettabili".

Ermanno Pasolini