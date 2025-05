Notte europea dei musei, tante visite e mostre

Dalle 17 alla mezzanotte di oggi, la città di Cesena aderisce alla ‘Notte Europea dei Musei’ con aperture straordinarie in orario serale dei principali luoghi culturali, artistici e storici della storia locale. Non mancheranno inoltre visite guidate e spettacoli musicali dal vivo, per un appuntamento di grande interesse.

La Sala Piana della Biblioteca Malatestiana è pronta, per l’occasione, ad ospitare la raccolta ‘Più oro dell’oro’, riguardante una straordinaria collezione di oggetti preziosi appartenuti alla famiglia Comandini nel periodo tra l’Unità d’Italia e la nascita della Repubblica. Le visite guidate saranno in programma ogni mezz’ora dalle 19 alle 23:30.

Appuntamento da non perdere anche quello in programma alla Casa Museo Renato Serra, in via Giosuè Carducci 29, dove gli studenti dell’omonimo istituto guideranno i visitatori all’interno dell’abitazione del letterato con visite programmate ogni mezz’ora dalle 20 alle 22:30.

Sarà il prof. Franco Spazzoli, invece, a mostrare ai visitatori le storie e le opere del percorso ‘Viaggio nel tempo e nell’arte’ presente all’interno del Cimitero urbano, riconosciuto recentemente dalla Regione come ‘Monumentale e Storico’. Partenze alle ore 21 e 22.

Dalle 20 alle 23 sarà aperto anche il Museo dell’Ecologia in piazza Zangheri, nel quale verranno effettuate visite notturne all’interno degli ambienti quattrocenteschi della struttura con tanto di visuale inedita di Piazza del Popolo, con partenza alle 20, alle 21 e alle 22.

Se siete appassionati di arte cinquecentesca, invece, non mancate alla Pinacoteca Comunale di via Aldini 26, dove le studentesse e gli studenti del Liceo Classico Vincenzo Monti mostreranno ai presenti le bellezze contenute negli spazi della galleria. Inizio delle visite alle 18 e alle 19, mentre più tardi la pinacoteca rimarrà aperta con orario continuato fino alle 23.

La lunga lista di eventi prosegue con ‘Musica al buio’, visita guidata a lume di candela all’interno di Villa Silvia Carducci con partenze ogni mezz’ora dalle 20 alle 21:30, ‘Terra Ferita’, mostra fotografica tra i corridoi della Galleria del Ridotto di corso Mazzini che documenta attraverso il lavoro di Silvia Camporesi le vicende legate all’alluvione 2023, e ‘Music is my radar’, mostra fotografica a cura dell’associazione Retropop volta dedicata al festival musicale ‘acieloaperto’ prossimo alla 13 esima edizione (per le ultime due orario continuato dalle 17 alle 23).

Da citare, in conclusione, le visite guidate al Rifugio Antiaereo di viale Mazzoni dalle 19 alle 22:30 e la cena all’interno della Rocca Malatestiana, con tanto di visita notturna successiva, intitolata ‘Rocca al chiar di luna’.

Giacomo Lippi