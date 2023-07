Notte Rosa a Cesena, 11 giovani segnalati per droga, 4 denunce per immigrazione clandestina

Durante la Notte Rosa, le piazze sono state presidiate dalle forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza. Il lavoro svolto dal dispiegamento di carabinieri, polizia e polizia locale, ha avuto un effetto principalmente preventivo ed i risultati ci sono stati, visto che non si registrano particolari casi di violenza e fatti eclatanti di reati. Si è registrato qualche malore dovuto all’abuso di alcol, ma senza particolari conseguenze, con le persone che si sono riprese grazie agli interventi dei volontari del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa. A Cesenatico i controlli sono stati effettuati soprattutto ai Giardini al Mare dove molti giovani si ritrovano abitualmente per vendere e acquistare stupefacenti, in viale Carducci, piazza Costa e nelle principali vie del centro. I carabinieri hanno segnalato alla Prefettura 11 consumatori di droga, tutti giovani e giovanissimi. I primi sono tre minorenni, due 16enni trovati con delle dosi di hashish ed un 14enne fermato in via Cesare Abba con mezzo grammo di hashish. Un 22enne è stato pizzicato con un grammo e mezzo di fumo, un 18enne controllato ai Giardini al Mare è stato trovato in possesso di un grammo di hashish, un 25enne controllato in via Ricci è stato trovato in possesso di 0,6 grammi di hashish, un 20enne girava ai Giardini al Mare con 3 grammi di fumo; il più fornito è stato un 17enne con in tasca 9 grammi di hashish, un altro 17enne aveva poco più di un grammo di fumo, un 24enne è stato trovato in possesso di 2 grammi e mezzo di hashish ed infine un 16enne è stato fermato con poco meno di un grammo di hashish. Tutti i minorenni sono stati consegnati ai rispettivi genitori. Sul versante dei clandestini, sono quattro le persone denunciate per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiani: una donna di 30 anni, un 22enne, un 26enne ed un 31enne.

g.m.