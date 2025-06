Notte rosa in riviera. Pienone nelle piazze ma la festa continua

In riviera la Notte Rosa non è soltanto una data, ma bensì un lungo fine settimana iniziato ieri, ma che entra nel vivo proprio oggi e si concluderà domenica. Nella piazze di Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare, ieri sono state 10mila le presenze registrate, mentre per la tre giorni del Capodanno dell’estate se ne stimano oltre 20mila, di cui oltre 12mila a Cesenatico, 5mila a Gatteo a Mare e circa 3mila a San Mauro Mare. Tuttavia chi festeggia sono molti di più, tenuto conto delle decine di migliaia di turisti presenti negli hotel, villaggi, lidi al mare e locali, si stimano oltre 100mila in festa nella costa di Forlì-Cesena.

Dopo il dj set di ieri sera e lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare, il clou è questa sera in piazza Andrea Costa, sul lungomare di Cesenatico, nella cornice del Grand Hotel Cesenatico e del grattacielo, dove sul palcoscenico di Radio Bruno si terrà il concerto di Clara. È uno dei personaggi del momento, paparazzata e al centro del gossip per una presunta relazione con Fedez, la cantante è passata dal successo come attrice nella serie "Mare Fuori" al Festival di Sanremo. Fatto sta che oggi la giovane artista è una delle stelle più luminose del panorama musicale italiano e lo spettacolo di Cesenatico è molto atteso.

Oggi all’alba decine di ciclisti parteciperanno alla Chase the Sun, una pedalata che si svolge dall’alba al tramonto, portando un nutrito gruppo di appassionati, molti dei quali stranieri, dall’Adriatico al Tirreno. La partenza è prevista dal molo di Levante di Cesenatico e l’arrivo a Tirrenia in provincia di Pisa dopo 280 chilometri di pedalate. Sempre oggi in spiaggia è possibile partecipare gratuitamente allo Yoga in rosa, organizzato dalla Cooperativa stabilimenti balneari in occasione della Giornata internazionale dello yoga, mentre al Cesenatico Camping Village saranno oltre 3mila a festeggiare. Questa sera, alle 21, a Valverde, in piazza Michelangelo, si terrà il concerto dei "Funky Gallo", tribute band di Zucchero. E’ interessante vedere come tanti privati, tra cui locali e stabilimenti balneari, partecipano alla Notte Rosa con eventi speciali, concerti e feste a tema. A Gatteo a Mare, dopo lo spettacolo di ieri sera con Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e la Revolution Live Band, questa sera, alle 21.30, nell’Arena Rubicone è in calendario "Voglio tornare negli anni ‘90", con dj set, vocalist, animazioni ed effetti speciali. Alla festa partecipano gli animatori del Gatteo Mare Summer Village. Domani sera in questo spicchio di Adriatico, si tiene una iniziativa interessante che ha anche un taglio culturale, "Rock in movie", un live show centrato sui grandi successi ed i brani più significativi delle colonne sonore più celebri film di tutti i tempi. A San Mauro Mare, dopo il concerto della Dino Gnassi Corporation di ieri, questa sera la festa entra nel vivo con il dj set di Radio Gamma in piazza Cesare Battisti, per ballare insieme sulle note dei successi dell’estate.

Infine, l’evento della Notte Rosa per Cesena: domani sera in piazza Guidazzi l’esibizione del Rockin’1000 Flash Pink Choir, anteprima delle celebrazioni per i 10 anni del progetto musicale cesenate che ha viaggiato in tutto il mondo.

Giacomo Mascellani