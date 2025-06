Notte Rosa, ordinanza del sindaco. Niente vetro per le strade

Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l’ordinanza per il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro. Il provvedimento è valido in occasione della Notte Rosa, dalle 18 di venerdì 20 giugno fino alle 2 di domenica 21 giugno e dalle 18 di domenica 21 giugno fino alle 2 di lunedì 22 giugno. L’ordinanza rimarrà poi valida fino a domenica 7 settembre, sempre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi.

Il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro è rivolto a pubblici esercizi, negozi al dettaglio in sede fissa e ambulanti, attività artigianali e distributori automatici nella zona del territorio comunale dei quartieri a mare, compreso fra viale Zara a Levante e via Cavour a Ponente, e fra la linea ferroviaria e la spiaggia. È vietato il consumo delle stesse bevande in contenitori di vetro in tutte le altre aree pubbliche.

Si vieta di introdurre, utilizzare e detenere contenitori in vetro per alimenti e bevande durante le manifestazioni pubbliche e di introdurre, utilizzare e detenere contenitori in vetro per alimenti e bevande. Il divieto nei fine settimana, prefestivi e festivi, riguarda i luoghi considerati ’sensibili’ che sono piazza Andrea Costa, Giardini al Mare, piazza Ciceruacchio, Corso Garibaldi, Via Marino Moretti e piazza delle Conserve.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va dai 25 ai 500 euro. In occasione del fine settimana della Notte Rosa si vieta la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, lattina e contenitori chiusi e rigidi da parte di tutte le attività commerciali compresi gli stabilimenti balneari e gli hotel nell’area di piazza Costa.

