Notte Rosa ’Pink Fluid’, venerdì si parte

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico è iniziato il conto alla rovescia per il capodanno dell’estate che si terrà venerdì sera a partire dalle 22, quando piazza Andrea Costa si vestirà a festa per il grande evento della Notte Rosa che nell’edizione 2023 ha il tema ’Pink Fluid’. E’ una festa che coinvolgerà molti giovani e non solo, giunta alla 18ª edizione, quando l’intera Riviera Romagnola si tingerà di rosa.

Venerdì sera il palco di Cesenatico sarà animato dagli idoli delle nuove generazioni, con il rapper Shade, Riki e Alfa, che sono anche tre fenomeni social oltre che musicali, capaci di attirare un grandissimo pubblico. La serata inizierà alle 22 con il dj set e l’animazione di Radio Bruno, che continuerà anche dopo il concerto fino alle prime ore di sabato mattina. L’unico stop è previsto a mezzanotte, quando sul mare si terrà lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Il grattacielo illuminato di rosa per l’intero fine settimana, sarà anche quest’anno il simbolo della Notte Rosa in riviera, immortalato dai servizi di tv e giornali.

Guardando gli artisti, per i giovani ed i giovanissimi non c’è bisogno di presentazioni, ma è giusto sapere chi sono questi personaggi tanto popolari. Shade è considerato il re dei tormentoni estivi, con in bacheca vari dischi di platino e stagioni sempre da protagonista. Riki è invece uno dei personaggi più seguiti uscito dal talent show televisivo ’Amici’ di Maria De Filippi, vanta uno dei dischi più venduti in Italia e un tour di quest’anno completamente soldout nei palazzetti di tutta Italia.

Alfa è considerato il cantautore delle nuove generazioni, autore di brani di grande successo e ricerca sulle piattaforme social.

Il Comune di Cesenatico ricorda anche la recente ordinanza firmata dal sindaco Matteo Gozzoli per motivi di sicurezza. Il provvedimento vieta la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine e contenitori rigidi, da parte di negozi e market, piadinerie, gelaterie, bar e ristoranti, chioschi, ambulanti, stabilimenti balneari e anche da parte di titolari di distributori automatici. Il divieto è valido nel perimetro compreso tra la zona presidiata di piazza Costa, dal varco di viale Roma all’intersezione con viale dei Mille, il varco di viale Carducci intersezione con via Montenero, il lungomare all’intersezione con via Isonzo, il varco di piazza Costa intersezione con i Giardini al Mare lato grattacielo e il varco prospiciente lato Grand Hotel. In questa zona saranno ammesse bottiglie d’acqua senza tappo, non saranno ammesse lattine anche se prive di chiusura e borracce in materiale rigido. Il divieto sarà valido dalle ore 20 di venerdì 7 luglio fino alle ore 2 di sabato 8 luglio.