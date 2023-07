’Notte Saracena’, torna in scena la festa della poesia del circo

di Edoardo Turci

Fra una ventina di giorni inizierà a Mercato Saraceno l’11ª edizione della ’Notte Saracena’ con dieci compagnie tra circo contemporaneo, musica e cabaret, dieci punti ristoro, mercato hand-made e tanta allegria. Questa undicesima edizione vedrà, come da tradizione, l’anteprima al parco degli Orti di Bora venerdì 28 luglio e la festa vera e propria nel centro storico di Mercato Saraceno sabato 29 luglio con inizio alle 20.30.

E’ l’evento di mezza estate dedicato alla poesia del circo contemporaneo (nella foto un’esibizione), alla musica, alla convivialità e al buon vivere. Tra le novità vi è l’inserimento della manifestazione nel calendario regionale ’Appennini in Circo’ e porterà artisti di grande livello e soprattutto una grande promozione e visibilità alla manifestazione mercatese. Confermata inoltre la fondamentale collaborazione con gli esercenti del centro storico e il ruolo di spicco ricoperto dalla Pro Loco mercatese che si occuperà della logistica.

Il vice sindaco Raffaele Giovannini sottolinea: "La Notte Saracena, originariamente concepita come una notte bianca, si è trasformata nel corso degli anni in un evento che abbraccia non solo la musica, ma anche l’arte di strada, il circo contemporaneo e la buona cucina, trasformando il centro storico in un vero e proprio teatro. A partire da quest’anno – aggiunge - abbiamo affidato la direzione artistica ad Arterego Aps, grazie ai quali siamo stati inclusi nel prestigioso cartellone regionale Appennini in Circo, che darà sicuramente grande visibilità e vitalità alla nostra manifestazione. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che si sono uniti a noi, per il loro prezioso contributo e supporto nell’organizzazione di questa edizione".